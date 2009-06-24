Приватно для D0x1n

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Завершен1 заявка140 просмотров

Шаблон на Битрикс для сайта as777.ru

16 лет назад
wmodin
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

d0x1n
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Все выполнено хорошо, в срок и с гарантией. Буду дальше сотрудничать ))
Четкая постановка задания, своевременная оплата. В общем - отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

d0x1n
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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