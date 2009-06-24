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Никита Романов d0x1n

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработка, дизайн, верстка, логотипы, креатив, 1с-Битрикс... - качество!!!

Выполняю все виды работ по CMS 1c-Bitrix. Опыт работы с этой CMS более 3х лет. Являюсь полностью сертифицированным специалистом. (см. раздел сертификаты)

Хорошо программирую на PHP (стаж более 8 лет), JavaScript. В работе использую javascript фреймворки jQuery, Spry, MooTools, Prorotype.

Разрабатываю скрипты с использованием технологии Ajax ( подгрузка блоков данных без обновления страницы).

В на высоком уровне владею HTML и CSS. Верстка успешно проходит валидацию (по стандартам Консорциума Всемирной паутины - W3C) как HTML/XHTML (Transitional, Strict) так и CSS. Гарантированная кроссбраузерность верстки (Идентичное отображение в modern версиях самых популярных браузеров): IE 5.5 - 8, Opera, FireFox, Safari, Google Chrome.

Работаю с различными CMS (системами управления контентом), как с коробочными, так и с самописными.

Небольшой список CMS на которых я в минимальные сроки готов реализовать Ваш сайт:

1C-Bitrix, NetCat, DLE , Drupal, ABO CMS, Joomla (Mambo, Joostina), Shop-script (PRO, PREMIUM), WebAsyst,

HostCMS, WordPress, Typo3, ModX, PHP Fusion, osCommerce.

и другие.

Разрабатываю дизайны, отрисовываю логотипы и создаю корпоративные стили (для масштабных проектов есть отличный дизайнер - работаем в связке),

проверяю сайты на юзабилити, составляю план для юзабилити, прорабатываю интерфейсы, занимаюсь проект-менеджментом, администрированием систем.

Своим клиентам готов предоставить хостинг для размещения их проектов. Front End - Back End (Nginx - Apache), PHP, MySQL.

Так-же готов настроить и оптимизировать ПО на Вашем сервере.

Работы выполняю качественно и в минимальные сроки.

Работаю без предоплаты по договору, по ТЗ (техническое задание).

Проекты стоимостью свыше 200 USD только через систему безопасной сделки (СБС) !!

В портфолио работы добавляю только с разрешения заказчика. Поэтому многое отсутствует.

Ссылки на качественные работы предоставлю по запросу!

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaMODXDrupaljQueryNginxApacheAjaxБитриксDLEWebasystNetCat1С-Битрикс
Портфолио
Отзывы заказчиков
kkirill
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Битрикс:КП — починить почтовые уведомления
Отличный исполнитель, хорошо знаком с ЦМС Битрикс c одной стороны и отладкой серверов с другой. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи - 50% успешного выполнения. Один из тех людей с которыми приятно работать. Рекомендую всем и буду рад сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Доработки проекта. Приватно для Романова Никиты.
Отличный исполнитель, хорошо знаком с ЦМС Битрикс. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Приятно работать с заказчиком. Оплата работы без задержек точно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Silvery_Cat
Андрей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
0 баллов
14 лет назад
Наложить Битрикс на верстку
Не укладывается в обозначенные им сроки. Договорились на 5 дней - 5 дней прошло. В Скайпе Никиты нет, телефон недоступен, по почте и на Веблансере не отвечает. Не рекомендую.
wmodin
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Приватно для D0x1n
Все выполнено хорошо, в срок и с гарантией. Буду дальше сотрудничать ))
Четкая постановка задания, своевременная оплата. В общем - отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$140
10 баллов
15 лет назад
Интеграция дизайна в Битрикс
Все было выполнено в срок и на высоком уровне. Все вопросы решались налету. Отличный подход к делу + гарантия + помощь, если возникнут вопросы после сдачи проекта. Если бы можно было поставить 100 баллов, я бы поставил 100!
Отличный заказчик, четкое и понятное ТЗ, оплата точно в срок. Вообщем человек с которым приятно иметь дело! Рекомендую!
Ответный отзыв
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