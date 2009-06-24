Разработка, дизайн, верстка, логотипы, креатив, 1с-Битрикс... - качество!!!

Выполняю все виды работ по CMS 1c-Bitrix. Опыт работы с этой CMS более 3х лет. Являюсь полностью сертифицированным специалистом. (см. раздел сертификаты)

Хорошо программирую на PHP (стаж более 8 лет), JavaScript. В работе использую javascript фреймворки jQuery, Spry, MooTools, Prorotype.

Разрабатываю скрипты с использованием технологии Ajax ( подгрузка блоков данных без обновления страницы).

В на высоком уровне владею HTML и CSS. Верстка успешно проходит валидацию (по стандартам Консорциума Всемирной паутины - W3C) как HTML/XHTML (Transitional, Strict) так и CSS. Гарантированная кроссбраузерность верстки (Идентичное отображение в modern версиях самых популярных браузеров): IE 5.5 - 8, Opera, FireFox, Safari, Google Chrome.

Работаю с различными CMS (системами управления контентом), как с коробочными, так и с самописными.

Небольшой список CMS на которых я в минимальные сроки готов реализовать Ваш сайт:

1C-Bitrix, NetCat, DLE , Drupal, ABO CMS, Joomla (Mambo, Joostina), Shop-script (PRO, PREMIUM), WebAsyst,

HostCMS, WordPress, Typo3, ModX, PHP Fusion, osCommerce.

и другие.

Разрабатываю дизайны, отрисовываю логотипы и создаю корпоративные стили (для масштабных проектов есть отличный дизайнер - работаем в связке),

проверяю сайты на юзабилити, составляю план для юзабилити, прорабатываю интерфейсы, занимаюсь проект-менеджментом, администрированием систем.

Своим клиентам готов предоставить хостинг для размещения их проектов. Front End - Back End (Nginx - Apache), PHP, MySQL.

Так-же готов настроить и оптимизировать ПО на Вашем сервере.

Работы выполняю качественно и в минимальные сроки.

Работаю без предоплаты по договору, по ТЗ (техническое задание).

Проекты стоимостью свыше 200 USD только через систему безопасной сделки (СБС) !!

В портфолио работы добавляю только с разрешения заказчика. Поэтому многое отсутствует.

Ссылки на качественные работы предоставлю по запросу!