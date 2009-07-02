Порезать дизайн и сверстать 3 странички

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок588 просмотров

В аттачменте архив со скетчами 3х страничек. Необходимо сверстать эти 3 страницы используя дизайн в скетчах. Минимальное разрешение экрана - 1024х768.

Укажите, пожалуйста, ваши сроки и стоимость.

Предложения бросайте в стек либо в личку.

Спасибо!

16 лет назад
mkrylov
Макс 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

verstca
Михаил 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Очень рекомендую Михаила, как специалиста. Понял и реализовал мои пожелания с первого раза. Адекватный, работу делает качественно и в срок. В будущем буду обращаться только к нему!
Сотрудничеством очень доволен. Постоянно на связи. Проблем с оплатой никаких не возникло. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

verstca
Михаил 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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