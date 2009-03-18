Профессиональная html верстка сайтов
Профессиональная верстка сайтов:
- блочная верстка;
- кроссбраузерность (Internet Explorer 6.0 и выше, Firefox 2+, Opera);
- валидный html и CSS (W3C);
- создание баннеров (gif, flash);
- разработка flash галерей;
- обработка фотографий.
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Портфолио
- Верстка сайта forbu.ru206 просмотров
- Верстка сайта multiformat.ru164 просмотра
- Верстка сайта kino-city.ru261 просмотр
- Верстка сайта (нестандартный шрифт)174 просмотра
- Верстка сайта "Коттеджный поселок Южные Горки"201 просмотр
- Туристический сайт152 просмотра
- Дизайн сайта usodezda.ru173 просмотра
- Снежная королева246 просмотров
- Верстка главной и 20 внутренних страниц204 просмотра
- Верстка сайта202 просмотра
- Редизайн сайта USpoisk155 просмотров
- Верстка главной страницы206 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
15 лет назад
Очень рекомендую Михаила, как специалиста. Понял и реализовал мои пожелания с первого раза. Адекватный, работу делает качественно и в срок. В будущем буду обращаться только к нему!
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен. Постоянно на связи. Проблем с оплатой никаких не возникло. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую!
$150
10 баллов
15 лет назад
Работал с Михаилом над версткой и дизайном сайта, задача оказалась сложная но работать с отличным профессионалом добросовестно относящимся к своему делу одно удовольствие, сайт получился отличный, любо дорого посмотреть, отличная идея, правильно выставлены акценты, подобраны цвета.... ко всем замечаниям отнесся с вниманием и стоическим терпением. доволен сотрудничеством очень..