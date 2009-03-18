verstca

Михаил Громов verstca

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональная html верстка сайтов

Профессиональная верстка сайтов:

- блочная верстка;

- кроссбраузерность (Internet Explorer 6.0 и выше, Firefox 2+, Opera);

- валидный html и CSS (W3C);

- создание баннеров (gif, flash);

- разработка flash галерей;

- обработка фотографий.

Верстка сайтаHTMLCSSFlash
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
mkrylov
Макс 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Порезать дизайн и сверстать 3 странички
Очень рекомендую Михаила, как специалиста. Понял и реализовал мои пожелания с первого раза. Адекватный, работу делает качественно и в срок. В будущем буду обращаться только к нему!
Сотрудничеством очень доволен. Постоянно на связи. Проблем с оплатой никаких не возникло. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую!
Ответный отзыв
karablev
Гость 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Нужен дизайн сайта на asp.net
Работал с Михаилом над версткой и дизайном сайта, задача оказалась сложная но работать с отличным профессионалом добросовестно относящимся к своему делу одно удовольствие, сайт получился отличный, любо дорого посмотреть, отличная идея, правильно выставлены акценты, подобраны цвета.... ко всем замечаниям отнесся с вниманием и стоическим терпением. доволен сотрудничеством очень..
+
Ответный отзыв