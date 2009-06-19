В аттачменте архив со скетчами 3х страничек. Необходимо сверстать эти 3 страницы используя дизайн в скетчах. Минимальное разрешение экрана - 1024х768. Укажите, пожалуйста, ваши сроки и стоимость. Предложения бросайте в стек либо в ...
Проект для Антона Немцева (Nightfolk)
Вёрстка макета сайта компании ЕвроЛюкс.
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