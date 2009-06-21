Доработать верстку

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  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок249 просмотров

Есть стриница test.cpo4ho.ru/index.html

Нужно слева меню сделать резиновым (в каждом разделе будет ище до 10 подразделов).

Жду низкой цены

16 лет назад
dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу быстро и качественно
Оперативно поработали, никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад