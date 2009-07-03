Качественная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок264 просмотра

Необходима ::__качественная, красивая, и понятная/открытая для последующего редактирования__:: верстка сайта.

Что есть: PSD + шрифты.

Что надо:

=> 8 страниц сайта

=> Шаблон блога под WordPress

=> Шаблон форума под phpBB3

Пример макета прилагается.

Тендер на 3 дня.

Просьба сразу указывать цену в предложении. Рассматривать все предложения будем не позднее понедельника.

Всем спасибо.

WordPress
16 лет назад
xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$250
2 дня
Приятный и простой в общении человек, со здоровым чувством юмора и креативным подходом к работе. Понимает все желания заказчика с полуслова. Отличный специалист. Рекоммендую AAA++++
Отличный заказчик, прислушивается к мнению исполнителя, оперативно отвечает на вопросы, с пониманием относится к возможным форс-мажорам, на деньги не жадный. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад