Качественная верстка сайта

В аттачменте архив со скетчами 3х страничек. Необходимо сверстать эти 3 страницы используя дизайн в скетчах. Минимальное разрешение экрана - 1024х768. Укажите, пожалуйста, ваши сроки и стоимость. Предложения бросайте в стек либо в ...