Исправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок300 просмотров

Есть верстка html. Нужно исправить несколько моментов: настроить отображение русских шрифтов, ширину сделать 1280 резина, кроссбраузность проверить. 7 аналогичных страничек с различным расположением блоков. Картинки растягивать не надо - только верстка.

HTML
16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

YouDiz
Кирилл 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Благодарю Анатолия за качественную работу выполненную раньше срока! Рекомендую.
Приятно работать со знающим суть дела заказчиком. советую всем

Заявки фрилансеров

YouDiz
Кирилл 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
pixel5011
Анатолий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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