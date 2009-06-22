Вот тут есть табличка прайса. Ее (и только ее) нужно оформить в более нормально виде: http://mosmontessori.ru/index.php/ru/2009-06-19-18-56-57.html Стиль таблички должен быть вот такой: http://img.skitch.com/20090621-t7t5f1we7tgm9jx6dk9mji7ex7.jpg Стили ...
Исправить верстку
Есть верстка html. Нужно исправить несколько моментов: настроить отображение русских шрифтов, ширину сделать 1280 резина, кроссбраузность проверить. 7 аналогичных страничек с различным расположением блоков. Картинки растягивать не надо - только верстка.
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