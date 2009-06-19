Сверстать табличку прайса, простую

Вот тут есть табличка прайса. Ее (и только ее) нужно оформить в более нормально виде:

http://mosmontessori.ru/index.php/ru/2009-06-19-18-56-57.html

Стиль таблички должен быть вот такой:

http://img.skitch.com/20090621-t7t5f1we7tgm9jx6dk9mji7ex7.jpg

Стили не нужно отдельной таблицой прикреплять или как-то отдельно вставлять. Все должно быть единым кодом, чтобы мы прямо сразу ее могли в редакторе вставить.

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