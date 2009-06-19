Установить шаблон html на HostCms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки146 просмотров

Есть верстка html. Нужно исправить несколько моментов: настроить отображение русских шрифтов, ширину сделать 1280 резина, кроссбраузность проверить.

Установить на бесплатную версию hostCMS. 7 страниц html + установка и настройка компанентов. Отдельно настройка интернет-магазина - 3-м этапом.

Опыт работы с HostCMS - обязательно!!!

Стоиость по этапам укажите, пожалуйста:

1) исправление верстки

2) установка шаблонов на систему HostCMS + установка системы на хостинг

3) настройка интернет-магазина на бесплатной версии

Или общая стоимость за проект

Долгосрочное сотрудничество по проекту. Решающую роль играет опыт + выгодное ценовое предложение. Оплата желательна в Яндекс, можно на карточный счет РФ, WMZ, WMR

HTML
16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Порезать дизайн и сверстать 3 странички

    В аттачменте архив со скетчами 3х страничек. Необходимо сверстать эти 3 страницы используя дизайн в скетчах. Минимальное разрешение экрана - 1024х768. Укажите, пожалуйста, ваши сроки и стоимость. Предложения бросайте в стек либо в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать табличку прайса, простую

    $15

    Вот тут есть табличка прайса. Ее (и только ее) нужно оформить в более нормально виде: http://mosmontessori.ru/index.php/ru/2009-06-19-18-56-57.html Стиль таблички должен быть вот такой: http://img.skitch.com/20090621-t7t5f1we7tgm9jx6dk9mji7ex7.jpg Стили ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать верстку

    Есть стриница test.cpo4ho.ru/index.html Нужно слева меню сделать резиновым (в каждом разделе будет ище до 10 подразделов). Жду низкой цены

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественная верстка сайта

    Необходима ::__качественная, красивая, и понятная/открытая для последующего редактирования__:: верстка сайта. Что есть: PSD + шрифты. Что надо: =&gt; 8 страниц сайта =&gt; Шаблон ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблоны для blogger, wordpress, phpbb

    Требуется дизайн и верстка шаблонов для wordpress / blogger / phpbb. За основу можно брать что-то существующее, но переделывать полностью, чтоб визуально смотрелось как что-то принципиально новое. Надо бы ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать PSD и повесить на ShopCMS

    Необходимо сверстать шаблон под ShopCMS для пользовательской части Также необходимо сверстать шаблон админки под ShopCMS Указывайте цену за админку и за пользовательскую часть. Проект ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка интернет магазина

    $265

    Необходимо сверстать интернет магазин. 18 страниц (разной сложности) + 3 главной со сменой фона и нескольких элементов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад