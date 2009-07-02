Создать шаблон для JOOMLA

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки214 просмотров

Требуется создать шаблон на joomla в соответствии с сайтом pravorf . ru для сайта norma1 . ru

Дизайн шапки во вложении

Требуется сделать шаблон первой страницы отдельно и остальных по аналогии с pravorf

Joomla
16 лет назад
spdk2007
Василий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

codeator
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$25
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Вменяемый человек. Были нестыковки, но решались быстро и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
paisteplayer
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Взял заказ и пропал

Заявки фрилансеров

codeator
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
paisteplayer
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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