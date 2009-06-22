Всего около шести, но начнем с трёх. Все должно быть тупо и добротно. Вариации в расположении меню (слева, справа, вверху). Нужно соблюсти (хотябы сделать вид) кроссбраузерности. Ваши предложения? WMR
Верстка + Js
Верстка + Js макет
Заявки фрилансеров
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