Верстка + программинг сайта 5 страниц дизайна В админке все стандартно -редактирование каталога -добавлеление новых категорий -добавлеление новых продуктов единственная особенность -на некоторых страницах отображаются фотографии ...
Сверстать сайт с использованием Php
Нужно сверстать сайт без админки CentrCall в php.
Чтобы дизайн был в своем файле, контент в своем и т.д.
В Шапке сайта флешка с чередующимися картиками.
При определении исполнителя пришлю исходник.
Срок исполнения 2 дня.
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