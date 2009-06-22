Сверстать сайт с использованием Php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка315 просмотров

Нужно сверстать сайт без админки CentrCall в php.

Чтобы дизайн был в своем файле, контент в своем и т.д.

В Шапке сайта флешка с чередующимися картиками.

При определении исполнителя пришлю исходник.

Срок исполнения 2 дня.

PHP
16 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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