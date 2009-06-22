FT / Верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок353 просмотра

Кроссбраузерная, качественная DIV верстка.

Исполнители, которые будут говорить:

"А в IE 7 я даже не смотрел, сейчас поправлю" или "А я не знал, что верстка должна совпадать с макетом" и прочий бред будут наказаны!

Указывайте цену и сроки. Можете стучаться в ICQ.

16 лет назад
infium
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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