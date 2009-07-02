Сверстать 4 макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки370 просмотров

Нужно сверстать 4 макета (html). Цена вопроса указана. Ждём предложений

HTML
16 лет назад
chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

dimmmich
Kharkov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$100
4 дня
Отличная работа, очень грамотный верстальщик, отлично справился, рекомендую!
Грамотный заказчик, приятен в общении! Еще поработаем, надеюсь!

Заявки фрилансеров

dimmmich
Kharkov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта под cms Data Life Engine 7.5

    $30

    Добрый день, нужно сверстать из PSD макета, под cms DLE 7.5, по вопросам пишите в icq 438236052 или в личнку, но личку проверяю не часто, так что лучше в icq

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Резка макета em'ами

    В настоящее время ждут резки два макета. Я ищу постоянного работника, чтобы можно было поручить не только резку, но и последующую доводку деталей на уже работающей CMS. Заказы периодические. Самое важное. Требования: ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать шаблон для JOOMLA

    $10

    Требуется создать шаблон на joomla в соответствии с сайтом pravorf . ru для сайта norma1 . ru Дизайн шапки во вложении Требуется сделать шаблон первой страницы отдельно и остальных ...

    Joomla
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужны болванки для сайтов визиток

    Всего около шести, но начнем с трёх. Все должно быть тупо и добротно. Вариации в расположении меню (слева, справа, вверху). Нужно соблюсти (хотябы сделать вид) кроссбраузерности. Ваши предложения? WMR

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка + программинг сайта

    Верстка + программинг сайта 5 страниц дизайна В админке все стандартно -редактирование каталога -добавлеление новых категорий -добавлеление новых продуктов единственная особенность -на некоторых страницах отображаются фотографии ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработать сайт на DLE 7.5

    Имеется сайт на DLE 7.5 без каких-либо дополнительных модулей. Вот что надо доработать. Ошибки 1. Не работает голосование, надо чтобы работало. 2. Не удаляются посты в гостевой книге, надо чтобы удалялись. ...

    DLE
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад