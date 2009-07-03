Верстка сайта под cms Data Life Engine 7.5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки186 просмотров

Добрый день, нужно сверстать из PSD макета,

под cms DLE 7.5, по вопросам пишите в icq 438236052

или в личнку, но личку проверяю не часто, так что лучше в icq

DLE
16 лет назад
Satelinks
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

madkaban
Сергей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Очень оперативно и грамотно сработал, уложился в поставленные сроки, ошибок в работе не заметил, обращусь еще обязательно, советую
Работали с Вячеславом по предоплате. Задача была поставлена грамотно, поэтому проблем в работе не возникало. Ему можно доверять и сотрудничать с ним.

Заявки фрилансеров

madkaban
Сергей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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