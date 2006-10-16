Флеш Дизайнер
Опыт работы в программах:
Flash (с применением ActionScript)
Illustrator
Corel
Photoshop
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель и приятный человек, сделал всё быстро и качественно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было общаться. Сделал пердоплату. Так держать! )
$0
10 баллов
16 лет назад
Быстро, учел все замечания. Пасиб
Ответный отзыв
Подробно описал что нужно. Моментально оплатил работу! Приятно общаться. Всегда на связи.
$50
10 баллов
16 лет назад
Предложил отличные варианты которые нас устроили полностью. Мелкие доработки сделал быстро и качественно. Молодец!
$5
10 баллов
16 лет назад
Отличный исполнитель. Работать удобно и приятно с этим человеком. Работа была сдела оперативно и без задержек. Выручил, спасибо тебе большое. Рекомендую. С Уважением, Дмитрий
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Исправно выплатил сумму заказа, без задержек. Приятно общаться с ним. Спасибо.
$0
10 баллов
17 лет назад
Все выполнено качественно и в срок...
Ответный отзыв
Было приятно работать с Евгением. Давал четкие указания и с оплатой не задерживал. Спасибо :)
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4 отзыва
от $25
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