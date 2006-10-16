FireHawK

Сергей Воробьев FireHawK

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Флеш Дизайнер

Опыт работы в программах:

Flash (с применением ActionScript)

Illustrator

Corel

Photoshop

Портфолио
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Отзывы заказчиков
nDmitry
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$16
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать баннер
Отличный исполнитель и приятный человек, сделал всё быстро и качественно. Всем рекомендую!
Приятно было общаться. Сделал пердоплату. Так держать! )
Ответный отзыв
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Несколько баннеров
Быстро, учел все замечания. Пасиб
Подробно описал что нужно. Моментально оплатил работу! Приятно общаться. Всегда на связи.
Ответный отзыв
KYuriy
Гость 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Баннеры на сайт
Предложил отличные варианты которые нас устроили полностью. Мелкие доработки сделал быстро и качественно. Молодец!
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
$5
10 баллов
16 лет назад
Баннер
Отличный исполнитель. Работать удобно и приятно с этим человеком. Работа была сдела оперативно и без задержек. Выручил, спасибо тебе большое. Рекомендую. С Уважением, Дмитрий
Отличный заказчик! Исправно выплатил сумму заказа, без задержек. Приятно общаться с ним. Спасибо.
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zhenia
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужен простой flash
Все выполнено качественно и в срок...
Было приятно работать с Евгением. Давал четкие указания и с оплатой не задерживал. Спасибо :)
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4 отзыва
от $25
от 2 дней
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