Баннеры на сайт

$50
БаннерыЗавершен24 заявки330 просмотров
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Смотрим сайт http://mallina.ru Имеются 2 flash баннера.

На ихместо гармонично и в новгоднюю тему нужны баннеры на новгоднюю тему про елки итд.

Оплата или по факту ил безопасной сделкой.

16 лет назад
KYuriy
Гость 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
FireHawK
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Предложил отличные варианты которые нас устроили полностью. Мелкие доработки сделал быстро и качественно. Молодец!
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