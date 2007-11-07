Придумать и нарисовать логотип (шапку). Сегодня!

Нужен flash баннер (приблизительно 300*400) сантехнического направления
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Придумать и нарисовать шапку. Сегодня! Картинки есть. Формат pnd и jpg. Размер 342*82. Плюс в рекламный блок 570*72 - анимированная картинка... Спортивная тематика
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