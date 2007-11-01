Топлайн див/баннер

$20
БаннерыЗакрыт5 заявок149 просмотров
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Требуется нарисовать и сверстать в html баннер/див, который закрепляется под адресной строкой браузера и состоит из следующих элементов:

Кнопка "

Ширина - 100% страницы, высота 25px.

Более подробное тз по запросу.

З.Ы. Уважаемые фринласеры уже несколько запросов при полном отсутствии портфолио. Давайте не будем тратить время друг друга. Без портфолио тз отправлять не буду.

16 лет назад
heartfixer
Илья 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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