Топлайн див/баннер

Требуется нарисовать и сверстать в html баннер/див, который закрепляется под адресной строкой браузера и состоит из следующих элементов:

Кнопка "

Ширина - 100% страницы, высота 25px.

Более подробное тз по запросу.

З.Ы. Уважаемые фринласеры уже несколько запросов при полном отсутствии портфолио. Давайте не будем тратить время друг друга. Без портфолио тз отправлять не буду.