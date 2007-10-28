Из swf в gif

190х255 - 2 шт 558*122 - 1шт Тематика автомобильная. Желательно Flash
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нужно перегнать баннер 120x120 из swf формата в gif без потери качества.
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