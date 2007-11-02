Баннеры для обмена/раскрутки форума

Нужен flash-баннер для ведущей-тамады. Желательно хотя бы два варианта. Бюджет -10 $. Размер баннера - 180 x 80. Вес - до 20 Кб (но не принципиально, иожно чуть больше). Подробное ТЗ во вложении. Желательно выполнить до завтра 29.10.2007 , максимум до ...