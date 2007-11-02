Баннеры для обмена/раскрутки форума

$50
БаннерыЗавершен4 заявки152 просмотра
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Здравствуйте уважаемые.

Необходим флеш баннер 120х60 и 3-4 ресайза к нему в сторону уменьшения (кнопки для обмена ссылками) . Для портала общения.

Предложения, советы, рекомендации приветствуются.

Бюджет до 33 FM

С уваженеим.

16 лет назад
O-W-S
NaN летФранция
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Alssn
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Коммуникабельный, готов предоставить различные решения. Рекомендую!
Отличный заказчик - четкое постановка задачи, готовность выслушать мнение фрилансера, пунктуальность, достойная оплата.
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