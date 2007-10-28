Нужно создать flash-баннер

Необходимо изготовить flash-баннер для фирмы (прокат автомобилей, туристическое агентство, организация торжеств).

Баннер должен быть красивым и нетяжелым , так как его нужно будет размещать в шапке на всех страницах свадебного интернет-портала.

Бюджет -10 $.

Размер баннера - 180 x 80.

Вес - до 30 Кб (но не принципиально, можно чуть больше).

Подробное ТЗ в приложении.

Срок выполнения до 2 дней.