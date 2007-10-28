Нужно создать flash-баннер

$10
БаннерыЗакрыт9 заявок160 просмотров
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Необходимо изготовить flash-баннер для фирмы (прокат автомобилей, туристическое агентство, организация торжеств).

Баннер должен быть красивым и нетяжелым , так как его нужно будет размещать в шапке на всех страницах свадебного интернет-портала.

Бюджет -10 $.

Размер баннера - 180 x 80.

Вес - до 30 Кб (но не принципиально, можно чуть больше).

Подробное ТЗ в приложении.

Срок выполнения до 2 дней.

16 лет назад
Vladun
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Prelest
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$10
1 день
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