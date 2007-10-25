Баннер для услуги "Создание сайтов"

$7
БаннерыЗакрыт23 заявки263 просмотра
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Нужен баннер для услуги создание сайтов. Что-то интерестное... Какая-то акция (Сайт за 7 дней, например).

Логотип и стиль - есть. С Вас - аннимация, идея.

Желательно несколько вариантов и показать похожие работы.

Спасибо.

Бюджет - 7 у.е.

ВНИМАНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ МЕНЯЕТСЯ, БАННЕР -

Размер баннера - 468 x 60.

Вес - до 35 кб.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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