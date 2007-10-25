Необходимо разработать 2 баннера для размещения на главной странице сайта stasmarketing.ru: 1) Баннер, ведущий на личный блог andreistas.blogspot.com. Блог посвящен стратегическому менеджменту и маркетингу. 2) Баннер, рекламирующий серию книг "Библиотека Stas Marketing Partners" (книги по маркетингу и ...
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Нужен баннер для услуги создание сайтов. Что-то интерестное... Какая-то акция (Сайт за 7 дней, например).
Логотип и стиль - есть. С Вас - аннимация, идея.
Желательно несколько вариантов и показать похожие работы.
Спасибо.
Бюджет - 7 у.е.
ВНИМАНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ МЕНЯЕТСЯ, БАННЕР -
Размер баннера - 468 x 60.
Вес - до 35 кб.
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