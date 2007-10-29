Flash-баннер для ведущей-тамады

Очень и очень остался доволен, что удалось найти такого профессионала по изготовлению flash-баннеров. Теперь планирую работать только с Олей. , и этому есть масса причин: -- сверхзвуковая скорость выполнения заказа , это просто нереально, но за очень короткий промежуток времени (чуть больше часа ) я уже получил по почте готовый баннер, который без всяких переделок и доработок принял заказчик; -- очень качественный баннер; -- всё выполнено четко по ТЗ и даже намного лучше и интересней чем я себе представлял будущий баннер. -- и т. д. Приятно работать с такими профессионалами, РЕКОМЕНДУЮ !!!