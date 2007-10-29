Flash-баннер для ведущей-тамады

$10
БаннерыЗавершен6 заявок261 просмотр
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Нужен flash-баннер для ведущей-тамады.

Желательно хотя бы два варианта.

Бюджет -10 $.

Размер баннера - 180 x 80.

Вес - до 20 Кб (но не принципиально, иожно чуть больше).

Подробное ТЗ во вложении.

Желательно выполнить до завтра 29.10.2007 , максимум до 30.10.2007

16 лет назад
Vladun
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Prelest
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$7
1 день
Очень и очень остался доволен, что удалось найти такого профессионала по изготовлению flash-баннеров. Теперь планирую работать только с Олей. , и этому есть масса причин: -- сверхзвуковая скорость выполнения заказа , это просто нереально, но за очень короткий промежуток времени (чуть больше часа ) я уже получил по почте готовый баннер, который без всяких переделок и доработок принял заказчик; -- очень качественный баннер; -- всё выполнено четко по ТЗ и даже намного лучше и интересней чем я себе представлял будущий баннер. -- и т. д. Приятно работать с такими профессионалами, РЕКОМЕНДУЮ !!!
Всё супер спасибо )
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