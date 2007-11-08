Нужны 3 Flash баннера

Мне понравилось работать с данным заказчиком! Во-первых, человек знает чего он хочет конкретно, следовательно ТЗ в ходе работы практически не менялось за исключением очень мелких нюансов. Во-вторых, в плане оплаты никаких претензий – всё вовремя! В-третьих, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!