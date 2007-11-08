Нужны 3 Flash баннера

БаннерыЗавершен39 заявок316 просмотров
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190х255 - 2 шт

558*122 - 1шт

Тематика автомобильная. Желательно Flash

16 лет назад
elenapr
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Zaa
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Одним словом - Молодец. Как дизайнер просто превосходен. Баннеры отработаны качественно, работа принята с первого раза. Приятно общаться и работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Мне понравилось работать с данным заказчиком! Во-первых, человек знает чего он хочет конкретно, следовательно ТЗ в ходе работы практически не менялось за исключением очень мелких нюансов. Во-вторых, в плане оплаты никаких претензий – всё вовремя! В-третьих, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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