Баннер (кнопка) 88х31

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Для сайта www.mutaboba.info необходимо изготовить баннер (кнопку) размером 88х31.

Кнопку необходимо выполнить в двух вариантах - анимированом и статическом. Она должна давать представление о тематике сайта и по возможности носить рекламный характер.

В связи с наличием зеркал кнопка не должна быть привязана к имени (домену).