Флеш баннер 468х60

Необходимо изготовить flash-баннер для фирмы (прокат автомобилей, туристическое агентство, организация торжеств). Баннер должен быть красивым и нетяжелым , так как его нужно будет размещать в шапке на всех страницах свадебного интернет-портала. Бюджет -10 $. Размер баннера ...