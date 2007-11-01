Нужен простой баннер в 4 действия: 1. "вся недвижимость г. Белгорода" - на фоне каких-нибудь домов 2. "www.orion-dom.ru" 3. "т. (4722) 32-30-49" 4. "Агентство недвижимости ОРИОН Белгород" - как на сайте www.orion-dom.ru, только под логотипом написать Белгород (исходник ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать флэш баннер, не сложный в реализации, но оригинально - креативный в сюжете. По сути 1 кадр с надписью и логотипом, но это должно выглядеть суперски – кликабельно. А раз флэш, значит надо какое-то движение на заднем или полу переднем плане.
Присылайте идеи, как хотите реализовывать, можно в набросках, можно в описании словами сюда, [email protected].
Креативщик, отзовись, работой – завалю!
Из контактов потребуется ICQ.Оставляйте здесь или на е – мэйл , вместе с идеей.
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