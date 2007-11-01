Разработать флэш баннер, не сложный в реализации, но оригинально - креативный в сюжете. По сути 1 кадр с надписью и логотипом, но это должно выглядеть суперски – кликабельно. А раз флэш, значит надо какое-то движение на заднем или полу переднем плане.

Присылайте идеи, как хотите реализовывать, можно в набросках, можно в описании словами сюда, [email protected].

Креативщик, отзовись, работой – завалю!

Из контактов потребуется ICQ.Оставляйте здесь или на е – мэйл , вместе с идеей.