2 баннера гиф

Нужен баннер для услуги создание сайтов. Что-то интересное... Какая-то акция (Сайт за 7 дней, например). Или же такие фразы: "Собираетесь на выставку? Закажи сайт для иностранных партнеров!" Наш логотип должен появится в конце так же и ...