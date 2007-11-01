2 баннера гиф

$30
БаннерыЗакрыт11 заявок160 просмотров
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для рекламы услуг стоматологической клиники срочно нужны 2 gif баннера.

468х60 и 220х150

Максимум 2-3 кадра. Концепция готова, осталось её красиво реализовать.

Хотелось бы сегодня получить баннеры.

16 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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