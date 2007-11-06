Нужна идея для баннера и ее реализация!

Цель - сделать качественный анимационный Flash баннер. Формат явно больше 468х60, т.к нужно реализовать сюжет (какой - расскажу). Сделать надо максимально качественно, баннер должен цеплять. Обязательно наличие в портфолио похожих работ (чтобы я посмотрел и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер для услуги создание сайтов. Что-то интересное... Какая-то акция (Сайт за 7 дней, например).
Или же такие фразы: "Собираетесь на выставку? Закажи сайт для иностранных партнеров!" Наш логотип должен появится в конце так же и ссылка на сайт. До этого Какие-то клипарты, играющие на эмоциях.
С Вас - анимация, идея.
ВНИМАНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ МЕНЯЕТСЯ, БАННЕР -
Размер баннера - 468 x 60.
Вес - до 35 кб.
Для победы в конкурсе и оплаты нужно рассказать идею. При желании можете сразу выкладывать эскизы или же варианты баннера.
До 15 у.е.(при сногсшибательной идее:) )
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