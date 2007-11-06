Нужна идея для баннера и ее реализация!

# 1 — $

Нужен баннер для услуги создание сайтов. Что-то интересное... Какая-то акция (Сайт за 7 дней, например).

Или же такие фразы: "Собираетесь на выставку? Закажи сайт для иностранных партнеров!" Наш логотип должен появится в конце так же и ссылка на сайт. До этого Какие-то клипарты, играющие на эмоциях.

С Вас - анимация, идея.

ВНИМАНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ МЕНЯЕТСЯ, БАННЕР -

Размер баннера - 468 x 60.

Вес - до 35 кб.

Для победы в конкурсе и оплаты нужно рассказать идею. При желании можете сразу выкладывать эскизы или же варианты баннера.

До 15 у.е.(при сногсшибательной идее:) )