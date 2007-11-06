Нужна идея для баннера и ее реализация!

$15
БаннерыЗавершен10 заявок389 просмотров
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#1$

Нужен баннер для услуги создание сайтов. Что-то интересное... Какая-то акция (Сайт за 7 дней, например).

Или же такие фразы: "Собираетесь на выставку? Закажи сайт для иностранных партнеров!" Наш логотип должен появится в конце так же и ссылка на сайт. До этого Какие-то клипарты, играющие на эмоциях.

С Вас - анимация, идея.

ВНИМАНИЕ. КОНЦЕПЦИЯ МЕНЯЕТСЯ, БАННЕР -

Размер баннера - 468 x 60.

Вес - до 35 кб.

Для победы в конкурсе и оплаты нужно рассказать идею. При желании можете сразу выкладывать эскизы или же варианты баннера.

До 15 у.е.(при сногсшибательной идее:) )

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Победитель конкурса
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Спасибо! Отличный парень! Понял идею! Хорошо рисует. Работаем дальше:)
Приятно работать с такими заказчиками!!! Полный респект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заявки фрилансеров
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
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