Анимационный flash баннер

БаннерыЗакрыт33 заявки278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель - сделать качественный анимационный Flash баннер. Формат явно больше 468х60, т.к нужно реализовать сюжет (какой - расскажу). Сделать надо максимально качественно, баннер должен цеплять. Обязательно наличие в портфолио похожих работ (чтобы я посмотрел и сказал - "вот в таком стиле"). Бюджет какой не знаю - предлагайте. Мне главное хорошая реализация, но и цена должна быть адекватная.

16 лет назад
dmitros2
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Флеш баннер 468х60

    $100

    Требуется баннер на шахматную тему. Перед нами доска - делается ход, доска переворачивается и высвечивается текст затем следующий кадр - текст с логотипом и еще один кадр - текст Доска в 3D.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • GPS (Global Positioning System)#1

    $50

    Количество, шт: 1-2 Размер, пкс: 240х400 Формат: gif, swf Вес, кб: до 40 Срок: до 07.11.07 Идея: Рассказать потребителю о возможностях и применениях данного устройства. Размещение на: http://av.by/ Потребитель продукта: школьники, студенты, водители, туристы, грибники, рыбаловы, заботливые родители кто беспокоится о том ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Из swf в gif

    нужно перегнать баннер 120x120 из swf формата в gif без потери качества.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер (кнопка) 88х31

    Для сайта www.mutaboba.info необходимо изготовить баннер (кнопку) размером 88х31. Кнопку необходимо выполнить в двух вариантах - анимированом и статическом. Она должна давать представление о тематике сайта и по возможности носить рекламный характер. В связи с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 2 Flash баннера (462*190 и 480*60)

    $100

    Нужны красивые креативные работы, отображающие стиль магазина. Flash. Магазин занимается продажей снаряжения для туризма, альпинизма, активного отдыха. Web-сайт магазина: www.el-cap.kiev.ua.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннеры для обмена/раскрутки форума

    $50

    Здравствуйте уважаемые. Необходим флеш баннер 120х60 и 3-4 ресайза к нему в сторону уменьшения (кнопки для обмена ссылками) . Для портала общения. Предложения, советы, рекомендации приветствуются. Бюджет до 33 FM С уваженеим.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно создать flash-баннер

    $10

    Необходимо изготовить flash-баннер для фирмы (прокат автомобилей, туристическое агентство, организация торжеств). Баннер должен быть красивым и нетяжелым , так как его нужно будет размещать в шапке на всех страницах свадебного интернет-портала. Бюджет -10 $. Размер баннера ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад