Цель - сделать качественный анимационный Flash баннер. Формат явно больше 468х60, т.к нужно реализовать сюжет (какой - расскажу). Сделать надо максимально качественно, баннер должен цеплять. Обязательно наличие в портфолио похожих работ (чтобы я посмотрел и сказал - "вот в таком стиле"). Бюджет какой не знаю - предлагайте. Мне главное хорошая реализация, но и цена должна быть адекватная.