Простой flash-баннер в 2 размерах

$15
БаннерыЗакрыт24 заявки259 просмотров
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Нужен простой баннер в 4 действия:

1. "вся недвижимость г. Белгорода" - на фоне каких-нибудь домов

2. "www.orion-dom.ru"

3. "т. (4722) 32-30-49"

4. "Агентство недвижимости ОРИОН Белгород" - как на сайте www.orion-dom.ru, только под логотипом написать Белгород (исходник есть)

Разумеется, что надписи должны выползать с какими-нибудь эффектами и все это должно смотреться красиво.

Размеры: 468х60 и 156х130

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16 лет назад
maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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