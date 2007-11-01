Простой flash-баннер в 2 размерах

Нужен простой баннер в 4 действия:

1. "вся недвижимость г. Белгорода" - на фоне каких-нибудь домов

2. "www.orion-dom.ru"

3. "т. (4722) 32-30-49"

4. "Агентство недвижимости ОРИОН Белгород" - как на сайте www.orion-dom.ru, только под логотипом написать Белгород (исходник есть)

Разумеется, что надписи должны выползать с какими-нибудь эффектами и все это должно смотреться красиво.

Размеры: 468х60 и 156х130

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