Простой flash-баннер в 2 размерах

для рекламы услуг стоматологической клиники срочно нужны 2 gif баннера. 468х60 и 220х150 Максимум 2-3 кадра. Концепция готова, осталось её красиво реализовать. Хотелось бы сегодня получить баннеры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой баннер в 4 действия:
1. "вся недвижимость г. Белгорода" - на фоне каких-нибудь домов
2. "www.orion-dom.ru"
3. "т. (4722) 32-30-49"
4. "Агентство недвижимости ОРИОН Белгород" - как на сайте www.orion-dom.ru, только под логотипом написать Белгород (исходник есть)
Разумеется, что надписи должны выползать с какими-нибудь эффектами и все это должно смотреться красиво.
Размеры: 468х60 и 156х130
Оставляйте e-mail или ICQ для оперативной связи. Наличие в портфолио подобных работ обязательно!
- Похожие заказы
- $30Баннеры11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Нужен баннер для услуги создание сайтов. Что-то интересное... Какая-то акция (Сайт за 7 дней, например). Или же такие фразы: "Собираетесь на выставку? Закажи сайт для иностранных партнеров!" Наш логотип должен появится в конце так же и ...Завершен16 лет назад
Цель - сделать качественный анимационный Flash баннер. Формат явно больше 468х60, т.к нужно реализовать сюжет (какой - расскажу). Сделать надо максимально качественно, баннер должен цеплять. Обязательно наличие в портфолио похожих работ (чтобы я посмотрел и ...Баннеры33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется баннер на шахматную тему. Перед нами доска - делается ход, доска переворачивается и высвечивается текст затем следующий кадр - текст с логотипом и еще один кадр - текст Доска в 3D.Завершен16 лет назад
- $50
Требуется баннер на шахматную тему.Баннеры4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Разработать баннер для партнерской программы, для сайта http://theinstalls.comЗавершен16 лет назад
- $50
Количество, шт: 1-2 Размер, пкс: 240х400 Формат: gif, swf Вес, кб: до 40 Срок: до 07.11.07 Идея: Рассказать потребителю о возможностях и применениях данного устройства. Размещение на: http://av.by/ Потребитель продукта: школьники, студенты, водители, туристы, грибники, рыбаловы, заботливые родители кто беспокоится о том ...Завершен16 лет назад
нужно перегнать баннер 120x120 из swf формата в gif без потери качества.Баннеры17 заявокЗакрыт16 лет назад
190х255 - 2 шт 558*122 - 1шт Тематика автомобильная. Желательно FlashЗавершен16 лет назад
Для сайта www.mutaboba.info необходимо изготовить баннер (кнопку) размером 88х31. Кнопку необходимо выполнить в двух вариантах - анимированом и статическом. Она должна давать представление о тематике сайта и по возможности носить рекламный характер. В связи с ...Завершен16 лет назад