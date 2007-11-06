Баннеры для партнерской программы , дизайн , лого

Требуються :

- Баннеры для Партнерской Программы по продаже программного обеспечения

магазина HTTP://4GU.RU , для привлечения агентов по продажам товаров

Смысл для банеров такой - Агент размещает свой баннер и со всех покупок в дальнейшем получает %

- Баннеры для привлечения Покупателей цифровых товаров на площадку

Смысл для банеров такой - Настрой на приобретение цифровых товаров на площадке

- Баннеры для привлечения Продавцов цифровых товаров на площадку

Смысл для банеров такой - Настрой на продажу своих цифровых товаров на площадке

Форматы можно разные GIF , FLASH и размеры .

- Разработка уникального стиля и логотипа и иконок

Основной смысл - Магазин цифровых товаров , от этого и отталкиваться

Все позиции розничные то есть не обязательно в одни руки .

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