Flash баннер

БаннерыЗакрыт19 заявок259 просмотров
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Требования:

- объем файла не более 40 кБайт

- формат gif, flash.

Техтребования по flash баннерам: http://mastertalk.ru/topic4973.html?pid=239207&mode=threaded&show=&st=0&#entry239207

Далее тех требования к самому баннеру:

Слева выезжают слова:

Есть сайт? Получай деньги! Новый вид заработка!

Затем выезжают:

Новый вид раскрутки ресурса - размещение статей. У нас огромный выбор и удобный сервис.

Всё это время справа должно быть название сайта XMEST.RU и снизу под названием сайта подпись Биржа статей.

Когда наводим на баннер, название сайта справа плавно и красиво перелезает всередину на весь баннер и как-нибудь красиво меняет цвета или ваше предложение.

Свои контакты желательно ICQ, портфолио и предложения по цене оставляйте тут.

Игорь.

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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