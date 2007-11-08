Баннер + герб для игрового клана

Требования: - объем файла не более 40 кБайт - формат gif, flash. Техтребования по flash баннерам: http://mastertalk.ru/topic4973.html?pid=239207&mode=threaded&show=&st=0&#entry239207 Далее тех требования к самому баннеру: Слева выезжают слова: Есть сайт? Получай деньги! Новый вид заработка! Затем выезжают: Новый вид раскрутки ресурса - размещение ...
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Требуется создать баннер 88х31 для клана в онлайн игре + герб клана. Концепция продумана, требуется отрисовка.
Рассматриваются предложения с похожими работами в портфолио.
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