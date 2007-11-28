Комплект Flash баннеров

# 1 — $

Задание фактически такое же как и здесь:

http://weblancer.net/projects/15442.html

нужен комплект анимированных FLASH баннеров под наиболее частые форматы.

Денег до 50$ за коплект. Возьму несколько хороших.

За идеями для баннеров идите на www.glavlinza.ru и в предудущий проект.

Акцент на цены.

Форматы 468x60 100x100 600x90 120x240 200x400 120x600

можно на всех одинаковое, просто перекомпонованное.

забыл. обязательно нужен один баннер формата rich-media

Креатив приветствуется.