Комплект Flash баннеров

$50
БаннерыЗавершен9 заявок734 просмотра
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#1$

Задание фактически такое же как и здесь:

http://weblancer.net/projects/15442.html

нужен комплект анимированных FLASH баннеров под наиболее частые форматы.

Денег до 50$ за коплект. Возьму несколько хороших.

За идеями для баннеров идите на www.glavlinza.ru и в предудущий проект.

Акцент на цены.

Форматы 468x60 100x100 600x90 120x240 200x400 120x600

можно на всех одинаковое, просто перекомпонованное.

забыл. обязательно нужен один баннер формата rich-media

Креатив приветствуется.

16 лет назад
ers20002
Роман 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 отзывов
Победители конкурса
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Вовремя сделали. Баннеры качественные, смотрятся профессионально. Короче понравились :)
Все супер. Доволен работой. Отличный заказчик.
UUGC
Иван 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
Первый представил работы к конкурсу. Оперативно внес изменения.
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Все было ок.
Все быстро, четко, оперативно! Было приятно сотрудничать! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
UUGC
Иван 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
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