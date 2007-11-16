1 флеш и 2 gif баннера

Задание фактически такое же как и здесь: http://weblancer.net/projects/15442.html нужен комплект анимированных FLASH баннеров под наиболее частые форматы. Денег до 50$ за коплект. Возьму несколько хороших. За идеями для баннеров идите на www.glavlinza.ru и в предудущий проект. Акцент на цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать флеш и 2 gif баннера. Детальное задание будет выслано разработчику.
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