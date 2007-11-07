Комплект Flash баннеров

$50
БаннерыЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Задание фактически такое же как и здесь:

http://weblancer.net/projects/15442.html

нужен комплект анимированных FLASH баннеров под наиболее частые форматы.

Денег до 50$ за коплект. Возьму несколько хороших.

За идеями для баннеров идите на www.glavlinza.ru и в предудущий проект.

Акцент на цены.

16 лет назад
ers20002
Роман 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 отзывов
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