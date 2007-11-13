Gif-баннеры

Задание фактически такое же как и здесь: http://weblancer.net/projects/15442.html нужен комплект анимированных FLASH баннеров под наиболее частые форматы. Денег до 50$ за коплект. Возьму несколько хороших. За идеями для баннеров идите на www.glavlinza.ru и в предудущий проект. Акцент на цены. Форматы 468x60 ...