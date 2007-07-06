Имею опыт разработки веб-сайтов и веб-проектов в следующих областях и технологиях:

- дизайн (создание оригинал-макета)

- верстка (html, xhtml, css, валидность)

- установка настройка CMS (Bitrix, Joomla, многие другие)

- программирование (php)

- flash (анимация, баннеры)

Создаю сайты под ключ. Имею большой опыт менеджмента проектов. В связи с тем, что хорошо ориентируюсь во многих областях веб-производства создал команду из узкопрофильных специалистов. Мы работаем официально, вы можете заключить с нами договор, сделать безналичный перевод, получить все документы подтверждающие расходы.

Агенство «BeautyWeb», это постоянная группа профессиональных веб-разработчиков, дизайнеров и рекламщиков широкой сферы деятельности.

Бренд «BeautyWeb» был создан осенью 2005 года. Но все специалисты имеют многолетний стаж профессиональной деятельности по своим специализациям.

Обеспечиваем выполнение всего комплекса работ для создания сайта под ключ, креативного дизайна, полиграфической продукции от макета до качественной печати, наружной рекламы любой сложности, любая сувенирная продукция. Клиент может придти к нам, и просто сказать: - «сделайте». Больше ему ни о чем не придется беспокоится!

Мы предоставим полный комплекс работ по всем направлениям!

WEB:

- от разработки дизайн-макета, до программирования индивидуальной CMS;

- от написания продающий статей на сайт (копирайтинг), до заполнения сайта информацией и поддержания ее актуальности (контент-сопровождение);

- от раскрутки сайта (продвижение, SEO), до полного комплекса по увеличению продаж;

- от предоставления хостинга для сайта, до установки настройки и поддержки сайта на хостинге.