BeautyWeb

Bweb Bweb BeautyWeb

 
43 годаРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Имею опыт разработки веб-сайтов и веб-проектов в следующих областях и технологиях:

- дизайн (создание оригинал-макета)

- верстка (html, xhtml, css, валидность)

- установка настройка CMS (Bitrix, Joomla, многие другие)

- программирование (php)

- flash (анимация, баннеры)

Создаю сайты под ключ. Имею большой опыт менеджмента проектов. В связи с тем, что хорошо ориентируюсь во многих областях веб-производства создал команду из узкопрофильных специалистов. Мы работаем официально, вы можете заключить с нами договор, сделать безналичный перевод, получить все документы подтверждающие расходы.

Агенство «BeautyWeb», это постоянная группа профессиональных веб-разработчиков, дизайнеров и рекламщиков широкой сферы деятельности.

Бренд «BeautyWeb» был создан осенью 2005 года. Но все специалисты имеют многолетний стаж профессиональной деятельности по своим специализациям.

Обеспечиваем выполнение всего комплекса работ для создания сайта под ключ, креативного дизайна, полиграфической продукции от макета до качественной печати, наружной рекламы любой сложности, любая сувенирная продукция. Клиент может придти к нам, и просто сказать: - «сделайте». Больше ему ни о чем не придется беспокоится!

Мы предоставим полный комплекс работ по всем направлениям!

WEB:

- от разработки дизайн-макета, до программирования индивидуальной CMS;

- от написания продающий статей на сайт (копирайтинг), до заполнения сайта информацией и поддержания ее актуальности (контент-сопровождение);

- от раскрутки сайта (продвижение, SEO), до полного комплекса по увеличению продаж;

- от предоставления хостинга для сайта, до установки настройки и поддержки сайта на хостинге.

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Отзывы заказчиков
alisarus
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$240
0 баллов
16 лет назад
Сайт для женской автошколы
17.01.2008 BeautyWeb (он же Сергей) написал, что сможет приступить к работе через 2 дня. 18.01 я перевела ему через Webmoney предоплату в размере 40%, как договаривались. 19 января отправила ему ТЗ для проекта. Сайт обещал сделать через 7 дней. 27 января я поинтересовалась у Сергея о готовности сайта, на что получила ответ 28 января сделующего содержания: "Александра, здравствуйте. Извините, что заставил волноваться. Меня к сожалению на прошлой неделе отправляли в коммандировку, где я работать по вашему проекту соотв. не мог. В выходные прилетел к себе, сегодня отчитался и на этой неделе я свободен и могу полностью занятся вашим проектом. Если подвел, извините, ваши деньги на вебмани как лежали так и лежат, пока сайт не создан это именно ваши деньги, никуда они не денутся. Если вас передвижка сроков устроит то напишите. Буду держать вас на этой неделе в курсе хода всех работ... лучше взять срок 10 дней. Я такие сайты обычно делаю за 7 дней: 3 дня дизайн, 1 день верстка, 3 дня настройка CMS и создание структуры сайта. Могу завершить и быстрее.... " 5 февраля Сергей мне написал вот что:"Сайт в процессе, еще необходимо время. " 8 февраля попросила его хотя бы дизайн показать, не получила ничего ни сайта ни сообщения от Сергея. 12 марта Я заказала сайт другому человеку , а BeautyWeb (BeautyWeb) попросила вернуть деньги... 14 марта Сергей ответил наконец-то: "Здравствуйте. Деньги верну, сейчас разгребу дела только. " 7 мая поинтересовалась у него, рагреб ли он свои дела, но Сергей до сих пор видимо их разгребает. Сегодня 28 мая ни денег, ни ответа я не дождалась,хотя последний визит BeautyWeb (BeautyWeb) на Weblancer.ru был 25 мая, но он даже не прочитал мое сообщение. Сумма , о которой идет речь - 2800руб. Если не хотите оказаться в такой же ситуации как я - не верьте этому человеку.
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
0 баллов
16 лет назад
Создание администраторской консоли для сайта.
На данный момент на стадии переговов!
Iron_Rat
56 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Переписать/исправить мамбот (Joomla!)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alexsolo
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$440
0 баллов
16 лет назад
Сайт на базе Joomla + интеграция с IPB
Никогда больше. 4 месяца нервов вместо обещаных 10 дней - этим все сказано. НИКОГДА!
VistaSolutions
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Нужен еще один баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!