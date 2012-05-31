Редактор DLL

1. Цель такая. Есть сайт, заточенный под IPAD - http://ipad.bytecomp.ru/ сделать приложение, которое будет работать используя движек Safari и отображать WEB сайт. Сейчас сделано все использую функцию браузера "Домой" не устраивает то, что нельзя сделать ...