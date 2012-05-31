Редактор DLL

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка121 просмотр

Требуется найти готовый редактор ресурсов или же написать свой/разобраться с форматом хранения ресурсов в прикрепленных DLL. Предлагайте Ваши варианты.

13 лет назад
zhenia
46 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров