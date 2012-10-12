Написание статьи для женского журнала.

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Завершен20 заявок311 просмотров

Необходима статья связанная от части с медициной для женского журнала. Конкретно с позвоночником. Статья называется - Гимнастика за рулем.

Требование к статье: около 600 слов, по возможности разбивка по подрубрикам внутри текста ( т.к. полотно сплошного текста сложно читать с экрана).

Сроки - 3-5 дней.

Пожалуйста оставляйте заявки с расценками.

Написание статей
14 лет назад
Sergey2011
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$6
2 дня
Работа выполнена в полном объеме и точно в срок! Продолжаем работать со Светланой и по сей день. Тексты выполнены качественно и цены очень лояльные.
Сергей - отличный заказчик. Почти двухлетнее сотрудничество с небольшими перерывами говорит само за себя! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад

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