Обязательно чтобы человек имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в ...
Нужны статьи для сайта
Нужны статьи для сайта http://maresto.com.ua/
Оплата - 1 доллар за 1000 знаков
Объём - 10-15 тыс. знаков
По всем вопросам обращаться в аську 616-007-460
или на эл.адрес [email protected]
Заявки фрилансеров
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