3 сео статьи

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Закрыт7 заявок239 просмотров

Описание проекта:

Нужно 3 сео статьи наркомания. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1. кодирование гипнозом

2. лечение кокаиновой зависимости, кокаиновая зависимость, кокаиновая наркомания (3 разных ключа)

3. вред наркомании

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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