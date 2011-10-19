Мы ищем писателя, который напишет статьи для рассылки по форекс тематике. Более подробная информация в личном письме. Предпочтение отдается надежным контракторам, которые готовы выполнит задание в короткий срок (3-4 дня). Нужен: опыт ...
3 сео статьи
Описание проекта:
Нужно 3 сео статьи наркомания. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.
1. кодирование гипнозом
2. лечение кокаиновой зависимости, кокаиновая зависимость, кокаиновая наркомания (3 разных ключа)
3. вред наркомании
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования:
Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
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