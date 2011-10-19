Рерайт новостей туризма

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Закрыт19 заявок333 просмотра

Для постоянной работы в русскоязычном туристическом интернет-проекте http://trvlworld.net/ требуется рерайтер.

Содержание работы: Выполнение рерайта новостей туризма, подбор фотографий, размещение новостей на сайте, спецификация параметров материала – описание, теги и т.д. Оплата сдельная. Объем работы большой.

Внимание! Обязательно указывать гонорарную ставку в wmz за тысячу знаков рерайта без пробелов. Заявки без указания ставки не рассматриваются. Интересует ставка за «чистый» текст. Перерасчет в большую сторону за подбор фото и оформление гарантирую.

Образец новости:

http://trvlworld.net/other/1169-novost.html

Файл готовой новости

http://trvlworld.net/uploads/fotos/Private/News_Example.doc

[email protected]

14 лет назад
literec
Андрей 
62 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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