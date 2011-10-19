Переписать набросок текста

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Закрыт12 заявок250 просмотров

Есть набросок текста для сайта. Текст об услугах оптимизации сайта. Необходимо переписать красивыми словами с яркими образами сохранив суть и размер. Тестовый кусок в личном. Предложите, пожалуйста, вашу цену за 1000зн и портфолио.

14 лет назад
Highscreen
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

libovsky
Влад 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 отзывов
14 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

libovsky
Влад 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 отзывов
14 лет назад

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