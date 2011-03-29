Нужно усовершенствование сайта glt-ltd.com. Мы разработали его... но пока толку очень мало от него. Если есть предложение по модернизации, готовы выслушать. Укажите какую модернизацию ва считаете что нужно сделать и стоимость ее реализации. Ждем ваших предложений! Заранее ...
- $1000Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
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Нужен скрипт для обрезания фотграфий, аналог загрузки фотографий в Mail.ru -> Мой Мир. Только размеры обрезаемой площади должны устанавливаться как для основной фотографии, так и для миниатюры. Скрипт должен быть в виде модуля легко встраимого в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад