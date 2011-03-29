GoldMan

Гобжила Виталий GoldMan

 
42 года
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Много работал в области полиграфии и наружной рекламы. Есть опыт работы с фотографией. Пишу дома скрипты на PHP, на виртуальном сервере с использованием быз данных MySQL. По этому в интернете нет примеров. Не размещал. Не получилось. Исправлюсь! :-)

PHPMySQL

  • Улучшение сайта glt-ltd.com

    $1000

    Нужно усовершенствование сайта glt-ltd.com. Мы разработали его... но пока толку очень мало от него. Если есть предложение по модернизации, готовы выслушать. Укажите какую модернизацию ва считаете что нужно сделать и стоимость ее реализации. Ждем ваших предложений! Заранее ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обрезка фотографий PHP/JavaScript

    $15

    Нужен скрипт для обрезания фотграфий, аналог загрузки фотографий в Mail.ru -&gt; Мой Мир. Только размеры обрезаемой площади должны устанавливаться как для основной фотографии, так и для миниатюры. Скрипт должен быть в виде модуля легко встраимого в ...

    PHPJavascriptAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад