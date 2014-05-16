f1-support

Евгений Нагорный f1-support

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
IT-аутсорс, и разовые работы. От монтажа кабелей, до установки WinRar

Услуги СКС

-- Прокладка кабелей, монтаж коробов (включая работы на высоте)

-- Установка стоек и шкафов, коммутация

-- Подключение рабочих мест

Услуги системного администрирования

-- Организация сетей на основе рабочих групп и доменов 2003\2008 Server, FreeBSD

-- Организация почтовых систем на базе MS Exchange, MDaemon, sendmail, postfix

-- Контроль доступа и мониторинг интернет-трафика с использованием MS ISA Server, Kerio Winrout Firewall, squid

-- Построение тунелей с помощью RRAS, mpd

-- Организация и сопровождение хостинга. Вэб-сервера MS IIS, Apache для внутреннего и внешнего использования

-- Компьютерное «железо» на уровне диагностики, совместимости, замены.

Прослушал курс Microsoft Internet Security and Acceleration Server.

Опыт работы:

В данный момент занимаюсь удалённой поддержкой офисных сетей.

Предоставляю услуги СКС.

06.2007 -- 02.2008 ГК «Фокстрот», Департамент IT, отдел удалённого администрирования.

Обязанности: поддержка пользователей объектов Киева и регионов Украины. Инсталляция и первичная настройка стендов, для отправки на регионы и торговые точки. Мониторинг и поддержка удалённых серверов (~ 150). Работа тесно связана с AD, Exchange, ISA,TS, NOD32 CE.

12.2005г. – 05.2007 ООО «Систем Менеджмент Солюшнс» Системный администратор, технический директор проекта.

Обязанности: администрирование компьютерной сети (FreeBSD, XP/2003 Server, AD), техническая поддержка пользователей почтового сервера, DNS, LDAP, VPN, Proxy, Exchange АТС D1232, PRI-поток, GSM-шлюзы, контроль доступа сотрудников в сеть Интернет.

Прокладка, установка и настройка компьютерной сети пяти офисов регионального проекта (Киев, Житомир, Запорожье, Николаев, Ужгород). Настройка тоннелей посредством маршрутизации и удалённого доступа

12.2004г. – 11.2005г. компания OS-Direct. Системный администратор.

Обязанности: администрирование компьютерной сети (Win NT4 workstation/2000/XP/2003 Server, AD), техническая поддержка пользователей, администрирование сайта компании, почтового сервера, DNS, LDAP, DHCP, VPN, Proxy, АТС Nortel Networks BCM 400, PRI-поток, GSM-шлюзы, контроль доступа сотрудников в сеть Интернет, поддержка колл-центров.

10.2003 г. - 12.2004г ЧП «Свето-Технические системы». Системный администратор.

Обязанности: администрирование компьютерной сети (Win 2000 Server, AD), техническая поддержка пользователей, администрирование сайта компании, почтового сервера, DNS, DHCP, Proxy, контроль доступа сотрудников в сеть Интернет, монтаж прокладка и настройка системы скрытого видео-наблюдения на основе технологии AVIDIS, установка, настройка и сопровождение оборудования и программы доступа персонала в офис на основе комплекса “Golden Gate 2002”

ApacheFreeBSDPostfix
Отзывы заказчиков
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
На сервере ispmanager удалить вирусы
Спасибо, помог разобраться, продолжим сотрудничество
Полное взаимопонимание, и приятное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
vitala7767
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поблемы с обновлениями server 2008 r2
Хороший исполнитель,всё сделал четко и быстро!
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Несложная работа для новичков в админке сайта
Плодотворно сотрудничали! Исполнитель хороший, всем рекомендую! Очень внимателен и даже указывал на ошибки в моём техническом задание! Рекомендую.
Мало лишних вопросов и движений. Всё строго по делу, и понятно. Оплата в срок и в полном объёме. Рекомендую.
Ответный отзыв
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
13 лет назад
Настроить сервер
Сделал все что надо очень быстро, и как надо. С Евгением приятно работать, рекомендую!
Приехал, поработал, получил оговоренную сумму и уехал.
Ответный отзыв
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сеть между PC и ноутбуком через D-Link DIR-300
Не сдался до последнего и все починил) Спасибо за помощь!)
Плодтворно поработали
Ответный отзыв
Системное администрирование
4 отзыва
от $130
от 30 дней
#39
Служба поддержки
нет отзывов
от $100
от 30 дней
#604