IT-аутсорс, и разовые работы. От монтажа кабелей, до установки WinRar

Услуги СКС

-- Прокладка кабелей, монтаж коробов (включая работы на высоте)

-- Установка стоек и шкафов, коммутация

-- Подключение рабочих мест

Услуги системного администрирования

-- Организация сетей на основе рабочих групп и доменов 2003\2008 Server, FreeBSD

-- Организация почтовых систем на базе MS Exchange, MDaemon, sendmail, postfix

-- Контроль доступа и мониторинг интернет-трафика с использованием MS ISA Server, Kerio Winrout Firewall, squid

-- Построение тунелей с помощью RRAS, mpd

-- Организация и сопровождение хостинга. Вэб-сервера MS IIS, Apache для внутреннего и внешнего использования

-- Компьютерное «железо» на уровне диагностики, совместимости, замены.

Прослушал курс Microsoft Internet Security and Acceleration Server.

Опыт работы:

В данный момент занимаюсь удалённой поддержкой офисных сетей.

Предоставляю услуги СКС.

06.2007 -- 02.2008 ГК «Фокстрот», Департамент IT, отдел удалённого администрирования.

Обязанности: поддержка пользователей объектов Киева и регионов Украины. Инсталляция и первичная настройка стендов, для отправки на регионы и торговые точки. Мониторинг и поддержка удалённых серверов (~ 150). Работа тесно связана с AD, Exchange, ISA,TS, NOD32 CE.

12.2005г. – 05.2007 ООО «Систем Менеджмент Солюшнс» Системный администратор, технический директор проекта.

Обязанности: администрирование компьютерной сети (FreeBSD, XP/2003 Server, AD), техническая поддержка пользователей почтового сервера, DNS, LDAP, VPN, Proxy, Exchange АТС D1232, PRI-поток, GSM-шлюзы, контроль доступа сотрудников в сеть Интернет.

Прокладка, установка и настройка компьютерной сети пяти офисов регионального проекта (Киев, Житомир, Запорожье, Николаев, Ужгород). Настройка тоннелей посредством маршрутизации и удалённого доступа

12.2004г. – 11.2005г. компания OS-Direct. Системный администратор.

Обязанности: администрирование компьютерной сети (Win NT4 workstation/2000/XP/2003 Server, AD), техническая поддержка пользователей, администрирование сайта компании, почтового сервера, DNS, LDAP, DHCP, VPN, Proxy, АТС Nortel Networks BCM 400, PRI-поток, GSM-шлюзы, контроль доступа сотрудников в сеть Интернет, поддержка колл-центров.

10.2003 г. - 12.2004г ЧП «Свето-Технические системы». Системный администратор.

Обязанности: администрирование компьютерной сети (Win 2000 Server, AD), техническая поддержка пользователей, администрирование сайта компании, почтового сервера, DNS, DHCP, Proxy, контроль доступа сотрудников в сеть Интернет, монтаж прокладка и настройка системы скрытого видео-наблюдения на основе технологии AVIDIS, установка, настройка и сопровождение оборудования и программы доступа персонала в офис на основе комплекса “Golden Gate 2002”