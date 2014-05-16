Несложная работа для новичков в админке сайта

Системное администрированиеЗавершен4 заявки182 просмотра
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В админке сайта требуется произвести настройки по моим параметром. Скидываю вам аналог, делаете всё также. Работа для новичком за небольшое вознагрождение и хороший отзыв.

Работа на сегодняшний день, для тех кто сегодня свободен.

10 лет назад
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
20 дней назад
Выбранный исполнитель
f1-support
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Плодотворно сотрудничали! Исполнитель хороший, всем рекомендую! Очень внимателен и даже указывал на ошибки в моём техническом задание! Рекомендую.
Мало лишних вопросов и движений. Всё строго по делу, и понятно. Оплата в срок и в полном объёме. Рекомендую.